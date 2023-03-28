Сборные Шотландии и Испании в первом туре отбора на Евро-2024 одержали уверенные победы. "Тартановая армия" с дублем Мактоминая и двумя ассистами Робертсона разгромила Кипр, а "Фурия Роха" благодаря дублю 32-летнего дебютанта Хоселу дожала Норвегию. Их конкуренты потеряли очки во втором туре, поэтому личная встреча островитян с пиренейцами на Хэмпден Парк принимала характер битвы за первое место.

Стив Кларк внес небольшие изменения в состав, насытив опорную зону и поставив в старт Мактоминай. Луис де ла Фуэнте, в свою очередь провел масштабную ротацию – по сравнению с матчем в Малаге в основе остались три фамилии (Кепа, Родри и Мерино). Хоселу вышел с первых минут, а вот игроков Барсы вообще проигнорировали.

Таким образом, оборвалась 30-матчевая серия, в которой в составе "Фурии Рохи" выходил хотя бы один футболист "блаугранас". Кроме того, новый тренер дал сборной нового возрастного дебютанта – 29-летний Давид Гарсия стал самым старым защитником, который дебютировал за Испанию после 32-летнего Хави Наварро (это произошло в ноябре 2006-го).

Шотландия начала встречу очень активно, причем используя короткий пас и комбинируя на чужой половине. Уже на 2-й минуте такой футбол вылился в выстрел Дайкса с линии штрафной (его накрыли), а на 7-й Хэмпден Парк праздновал взятие ворот! Гол привез правый фулбек Порро.

Педро перехватил пас на свою треть и стал отходить с мячом назад, но неожиданно поскользнулся – Робертсон же подхватил мяч и покатил его под удар Мактоминаю. Скотт выстрелил метров с 16-ти и с рикошетом от Давида Гарсии влетел в сетку. 1:0!

Это была серьезная пощечина для Испании. Последний матч, в котором "Фурия Роха" пропустила до 7-й минуты, случился в 2008 году и завершился поражением.

Интересно, что даже шотландские депутаты в британском парламенте следили за ходом матча. Ярый футбольный болельщик и лидер Национальной партии в британской Палате Общин – Стивен Флинн – показал на камеру, какой сейчас счет на Хэмпден Парк.

Keen football fan and SNP Westminster leader Stephen Flynn signals 1-0 to the Commons camera as Scotland lead Spain in the Euro qualifier at Hampden ?????? #SCOESP pic.twitter.com/Lfy3Pcfp47 — The National (@ScotNational) March 28, 2023

Гости некоторое время оставались без ответа, за что едва не прилетело наказание. На 15-й минуте Кристи протащил мяч в чужую треть и пробил в правый нижний угол – Кепа не реагировал, однако сфера пролетела в сантиметрах от каркаса! Только после этого подопечные Педро Порро включились, создав серию острых моментов.

На 20-й минуте Хоселу замкнул навес Гайя ударом в голкипера, а на 23-й он же оказался на замыкании кросса Порро – Шотландию спасла перекладина! Еще через несколько минут Родри переправил подачу с углового в дальнюю девятку, но мяч коснулся сетки только с верхней стороны. На 29-й же минуте мощный выстрел Порро с дистанции парировал Ганн.

Все это проходило на фоне постоянных контратак Шотландии, а также сопровождались стычками, толчками, скандалами и жесткой игрой. Особенно сильно рубились Робертсон и Порро. Матч было приятно смотреть даже на 30-х минутах, когда моменты практически исчезли, хотя на 37-й Макгинн едва не выполнил "сухой лист" с углового.

В компенсированное время Шотландия должна была забивать второй в результате передачи за спину Давида Гарсии. Дайкс принял ее и вышел один на один с Кепой, перебросив голкипера – впрочем, Линдон перебросил и ворота. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "тартановой армии", что изрядно тревожило испанских фанов.

В 27 последних официальных матчах, когда сборная Испании играла на выезде и завершала первый тайм с отставанием в счете, было зафиксировано 20 поражений "Фурьии Рохи" и три ничьи. Именно поэтому Луис де ла Фуэнте провел в раздевалке двойную замену – Карвахаль вышел вместо Порро, а Оярсабаль уступил место Уильямсу. Замены произошли и среди арбитров – вместо Сандро Шерера на второй тайм неожиданно вышел Лукас Фендрих.

Восстановление игры было довольно спокойным, однако всего через пять минут замены Луиса де ла Фуэнте принесли успех... Шотландии! Тирни легко убежал от Карвахаля и выполнил кросс в штрафную, а мяч рикошетом от Давида Гарсии оказался у Мактоминая – Скотт же выстрелил с линии штрафной с новым рикошетом от Гарсии. Кепа среагировать не успел. 2:0!

Таким образом, Мактоминай стал первым с 1984 года футболистом "тартановой армии", которому удалось оформить дубль в матче с Испанией. Интересно, что за два последних матча в составе сборной он забил в четыре раза больше голов, чем в предыдущих 37-ми.

На 57-й минуте островитяне могли и разгром устроить, однако мощный выстрел Макгинна со стандарта с девятки достал Кепа. Луис де ла Фуэте, тем временем, выпустил Аспаса вместо Мерино, а чуть позже Иглесиас заменил Хоселу. Эти замены сразу дали эффект.

Так, на 58-й минуте Гайя выкатил мяч на линию вратарской, а Пино и Аспас полетели на замыкание. В итоге, они помешали друг другу. На 62-й же минуте никто не мешал Аспасу пробивать с прострела Уильямса, однако с минимального расстояния тот ударил коленом – вышел над воротами. Еще через несколько минут Борха завершал подачу с углового, однако попал в защитника.

Еще до полумомента Борхи хозяева стали выравнивать ход встречи, а после 70-х минут у Испании осталось только 65+ процентов владения и несколько врываний в штрафную без нормального завершения. Даже появление Гави на 79-й минуте не помогало. Подопечные Стива Кларка уверенно сушили игру под шикарные песнопения на Хэмпден Парк.

В конце концов, скотты добились своего. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Шотландии со счетом 2:0. "Тартановая армия" набрала 6 очков и захватила лидерство в группе А. Испания с тремя зачетными баллами держится второй, а Норвегия и Грузия с 1 пунктом идут следом. Квартет замыкает Кипр, который остается без очков и голов.