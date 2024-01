Сборные Шотландии и Испании в первом туре отбора на Евро-2024 одержали уверенные победы. "Тартановая армия" с дублем Мактоминая и двумя ассистами Робертсона разгромила Кипр, а "Фурия Роха" благодаря дублю 32-летнего дебютанта Хоселу дожала Норвегию. Их конкуренты потеряли очки во втором туре, поэтому личная встреча островитян с пиренейцами на Хэмпден Парк принимала характер битвы за первое место.

Стив Кларк внес небольшие изменения в состав, насытив опорную зону и поставив в старт Мактоминай. Луис де ла Фуэнте, в свою очередь провел масштабную ротацию – по сравнению с матчем в Малаге в основе остались три фамилии (Кепа, Родри и Мерино). Хоселу вышел с первых минут, а вот игроков Барсы вообще проигнорировали.

Таким образом, оборвалась 30-матчевая серия, в которой в составе "Фурии Рохи" выходил хотя бы один футболист "блаугранас". Кроме того, новый тренер дал сборной нового возрастного дебютанта – 29-летний Давид Гарсия стал самым старым защитником, который дебютировал за Испанию после 32-летнего Хави Наварро (это произошло в ноябре 2006-го).

Шотландия начала встречу очень активно, причем используя короткий пас и комбинируя на чужой половине. Уже на 2-й минуте такой футбол вылился в выстрел Дайкса с линии штрафной (его накрыли), а на 7-й Хэмпден Парк праздновал взятие ворот! Гол привез правый фулбек Порро.

Педро перехватил пас на свою треть и стал отходить с мячом назад, но неожиданно поскользнулся – Робертсон же подхватил мяч и покатил его под удар Мактоминаю. Скотт выстрелил метров с 16-ти и с рикошетом от Давида Гарсии влетел в сетку. 1:0!

Это была серьезная пощечина для Испании. Последний матч, в котором "Фурия Роха" пропустила до 7-й минуты, случился в 2008 году и завершился поражением.

Интересно, что даже шотландские депутаты в британском парламенте следили за ходом матча. Ярый футбольный болельщик и лидер Национальной партии в британской Палате Общин – Стивен Флинн – показал на камеру, какой сейчас счет на Хэмпден Парк.

Keen football fan and SNP Westminster leader Stephen Flynn signals 1-0 to the Commons camera as Scotland lead Spain in the Euro qualifier at Hampden ?????? #SCOESP pic.twitter.com/Lfy3Pcfp47