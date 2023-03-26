Сборная Испании после сенсационного вылета с ЧМ-2022 и ухода Луиса Энрике существенно обновилась в кадровом плане. Национальную команду возглавил Луис Де Ла Фуэнте, который оставил из катарской заявки только 12 футболистов. На домашний матч против Норвегии коуч взял таких футболистов, как Рая, Субименди, Хоселу, Мерино, Бальде – последние два попали в основу "Фурьи Рохи".

Скандинавы понесли чрезвычайно тяжелую потерю перед выездом в Малагу. Им не мог помочь Холанд – нападающий Манчестер Сити еще во время матча против Бернли почувствовал дискомфорт в паху, а после приезда в сборную Норвегии травма подтвердилась. "Тянуть" команду на себе должны были Эдегор (капитан) и крепкий Сёрлот (форвард Сосьедада).

Луис де ла Фуэнте 9 лет работал в системе молодежных сборных Испании, а они все работают в одном стиле. Именно поэтому от нового тренера "Фурии Рохи" не ожидали ничего кардинально нового в тактическом плане. Эксперты не прогадали – испанцы играли в привычной манере.

Из отличий с Луисом Энрике можно отметить отказ от идеи использования Родри в роли центрального защитника. Кроме того, в глаза бросались очень глубокие опускания нового капитана – Мораты. Средняя позиция Альваро была даже ниже позиции опорников. В остальном Испания пыталась придерживаться традиционных ценностей, держа мяч 65% игрового времени, растягивая оборону соперника через фланги и создание изоляций.

Такой футбол принес хозяевам быстрый гол. Уже на 13-й минуте Бальде остался без опеки на левом фланге и получил передачу, после чего прострелил на линию вратарской. Ольмо в касание перевел мяч в ворота – 1:0!

Интересно, что за последние 17 лет Бальде стал лишь третьим футболистом в возрасте до 20-ти лет, которому удалось ассистировать за Испанию в официальном матче. Алехандро вошел в компанию Фабрегаса и Педри. Ольмо, в свою очередь, стал причастным к 11-му голу "Фурии Рохи" с момента своего дебюта в 2019-м – только Мората и Ферран Торрес имели больше результативных действий.

Испания за последние 23 года никогда не проигрывала домашку, если открывала счет. Казалось, что сейчас подопечные Луиса де ла Фуэнте устроят разгром.

Впрочем, Норвегия отнюдь не "поплыла". Всего через минуту после пропущенного гола гости могли сравнивать счет. Скандинавы накрыли пиренейцев прессингом и отобрали мяч на чужой трети, после чего последовала передача на 11 метров под удар Эдегору – выстрел накрыли, после чего Родри влетел в Мартина в подкате. Удивительно, но арбитр не назначил пенальти.

Хозяева ответили на 25-й опасным прострелом Ольмо, который на дальней штанге должен был замыкать Мората, однако капитан разминулся с мячом. Подопечные Столе Сольбаккена через несколько минут огрызнулись скидкой Сёрлота на угол вратарской, откуда пробивал Аурснес – Кепа перевел сферу над перекладиной! Довольно быстро в игру пришлось вступать и Нюланду – он спас после врывания Мерино на левый край штрафной и удара под ближнюю.

К сожалению, после этого игра успокоилась. Причем надолго. Моментов в последней трети первого тайма не возникало. Норвегия держалась очень достойно, а Испании явно не хватало динамики.

Второй тайм мало отличался от завершения первого. Моментов не возникало до конца 70-х минут. Единственный действительно опасный эпизод в этот период произошел у ворот хозяев – Начо подрезал мяч в собственные ворота, но Кепа вынес его с линии. Испанцы могли похвастаться разве что навесом Карвахаля на линию вратарской, с которого теоретически должен был забивать Аспас. Впрочем, он просто сбросил сферу в руку голкиперу.

На поле было откровенно скучно, но после серии замен игра начала раскрываться. Норвежцы начали рисковать, открывая пространство на своей половине. Испанцы стали им пользоваться – в частности, на 76-й минуте свежий Пино получил разрезной пас от не менее свежего Себальйоса, после чего влетел на правый край штрафной и бахнул в дальний угол. Немного неточно!

За расточительство должен был наказывать Серлот, который получил заброс на линии вратарской и выстрелил с правой в девятку. И не попал! Зря он это сделал, ведь после этого "Фурия Роха" закрыла игру.

Героем стал Хоселу, который заменил Морату на 81-й минуте. Уже на 83-й он должен был забивать с передачи на линию вратарской, однако вместо этого нападающий Эспаньола махнул по мячу. Исправиться за ошибку удалось ровно через две минуты – Фабиан Руис (который вместе с ним вышел на поле) выполнил подачу на правый фланг штрафной, а Хоселу перепрыгнул защитника и головой направил сферу в противоход Нюланду. 2:0!

А на 85-й Хоселу еще и дубль оформил. Сам форвард и запустил атаку, пяткой отдав пас на Родри. Тот нашел Мерино, Микель вошел в штрафную и пробил с острого угла, а Нюланд парировал – впрочем, Хоселу тут же сыграл на добивании. 3:0!

Таким образом, 32-летний нападающий стал самым возрастным футболистом за последние 17 лет, которому удалось забить в своем дебюте за сборную. Кроме того, Хоселу стал первым игроком, которому удалось выйти на замену и оформить дубль за "Фурию Роху" в официальном матче. В конце концов, именно он и установил окончательный счет встречи – Испания празднует разгром.

Евро-2024, отбор: Хорватия на последних секундах отпустила Уэльс, проведя на пенсию экс-звезду Днепра