"Конечно, нам не хватало Шведа, потому что мы говорим о замечательном игроке. Он дает нам качество на этом фланге, но вижу, что к концу матча он снова схватился за пах. Испортил мне настроение после этой победы. Это грустно.

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И он страдает, потому что хочет вернуться к игре. Вы сегодня видели, что Швед способен решить судьбу матча за долю секунды. Это такой игрок, обладающий невероятным талантом. Посмотрим, что скажут врачи – насколько все серьезно", – сказал Йовичевич в комментарии пресс-службе Шахтера.

Серьезность симптомов подтвердил врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк : "Можно отметить, что в паузах Марьян постоянно держался за участок крепления приводных мышц, растягивал их, тестировал и пробовал снизить дискомфорт. Шведу делали операцию в Испании из-за пубалгии. Скорее всего, он еще не до конца готов к игровым нагрузкам и в игре против Фейенорда вряд ли поможет. Пубалгия подтверждает свое реноме одной из самых сложных проблем, во время восстановления от которой очень сложно определять, когда игрок действительно готов к полноценному возвращению".

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