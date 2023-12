Матч между сборными Италии и Англии был важным для украинских болельщиков, ведь это – главные конкуренты "сине-желтых" в практически безнадежной борьбе за выход на Евро-2024. По крайней мере, если говорить о группе С в отборе. Особенно интересовала форма "трех львов", ведь в следующем туре они будут принимать Украину на Уэмбли.

Ожидаемый состав от Саутгейта и аргентинец в составе Италии

Гарет Саутгейт не удивил стартовой одиннадцаткой. Отметить можно разве что отсутствие Хендерсона и Фодена – вполне возможно, что их приберегли на игру с подопечными Руслана Ротаня.

Роберто Манчини, в свою очередь, решился поставить в центр атаки Матео Ретеги из аргентинского Тигреса. Нападающего недавно натурализовали – он даже итальянский не успел выучить. 23-летний дебютант выиграл конкуренцию у Скамакки, Ньйонто и Политано, которых оставили в запасе. На всех остальных позициях алленаторе обошелся без неожиданностей.

Решение Гарета Саутгейта не удивили. Треугольник Кейн-Грилиш-Беллингем – главное оружие "трех львов"

В тактическом плане Англия не предложила чего-то необычного. Кейн действовал в роли фальшивой девятки, Райс помогал центрбекам в билд-апе (иногда опускался и Филипс), а Беллингем формировал треугольники с Грилишем и Кейном на левом фланге. Эта тройка одинаково эффективно работала в комбинациях и при прессинге. Шоу, как и всегда, умело открывался в полуфланге.

Грилиш и Беллингем прессингуют, Шоу (вне кадра) следит за Берарди, Кейн готов подхватить мяч в открытой зоне

На правом фланге в глаза бросалось отсутствие химии между Уокером и Сака. Букайо часто принимал мяч спиной к воротам, что стало следствием передач от Кайла – в Арсенале с вингером работает Уайт, выдающий более удобные пасы, да и в целом являющийся одним из лучших защитников в аспекте продвижения атак.

Провальный план от Манчини

Стартовый план итальянцев сильно страдал от медлительности Жоржиньо и постоянных смещений англичан в центр. "Скуадра Адзурра" часто получала разрывы в опорной зоне, или же оказывалась в меньшинстве. Верратти прикрывал Спинаццолу, ведь тот шел высоко, а на противоположном фланге Ди Лоренцо оставался на своей половине. Ширину в атаке справа давал Берарди.

Проблемой Италии стал прессинг. Ретеги был его наконечником, а сзади его должны были поддерживать Берарди, Барелла и Пеллегрини. Сочетание такое себе даже по именам – вот оно и не работало. Англия легко выходила из-под давления и вырывалась на пространство.

Как следствие, в первом тайме Англия доминировала во всех фазах. Британцы успешно прессинговали, шикарно открывались под передачи с продвижением и создавали острые моменты. Их было немного, но у Италии не возникало ни одного. Статистические порталы насчитали хозяевам 0,36 xG, однако почти все 4 удара были либо накрыты, либо безопасны, либо прошли со стандартов без нормальных замыканий.

Первый тайм – игра в одни ворота. Англия растоптала Италию, Кейн вошел в историю

Подопечные Гарета Саутгейта раскатали несколько классных атак, разрывая оборону "Скуадры". На 13-й минуте это должно было завершиться голом Беллингема, которого вывели на ударную позицию. Джуд пробил в ближнюю девятку, но кипер парировал.

Впрочем, последующий угловой завершился взятием ворот – Кейн сбросил подачу в скопление игроков, мяч выбили у Райса, а тот выстрелил с близкого расстояния. 0:1!

На 32-й минуте грубая ошибка Жоржиньо завершилась выходом Филлипса на линии полукруга. Калвин пробил под левую стойку, но мяч прошел в сантиметрах от нее! Только после этого Италия смогла немного выровнять игру, начав интенсивнее работать в центре.

Тем не менее, перед свистком на перерыв из сетки пришлось вынимать второй мяч. "Три льва" заработали угловой, а Ди Лоренцо при борьбе с Кейном подыграл себе рукой – точнее, мяч попал в широко отставленную концовку фулбека.

Арбитр решил, что это пенальти. Харри уверенно переиграл Доннарумму, став лучшим бомбардиром в истории сборной Англии! 0:2. Кейн забил 54-й гол за "трех львов", опередив Уэйна Руни в списке их голеадоров.

54 - Harry Kane has the @England men's record for:



Goals scored (54)

Goals as captain (46)

Goals via penalties (18)

Goals in a single year (16 in 2021)

Goals in major tournaments (12)



Legend. pic.twitter.com/7hrK8G5YRt