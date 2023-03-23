Сборная Италии в премьерном матче отбора к Евро-2024 принимает Англию. Стартовые составы и информацию об онлайн-трансляции поединка читайте на "Футбол 24".

Матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии проходит в Неаполе, на стадионе "Диего Армандо Марадона". Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Поединок имеет большое значение для сборной Украины, ведь "Три льва" и "Скуадра Адзурра" – наши прямые конкуренты по группе С. В следующем туре англичане будут принимать "сине-желтых" на Уэмбли.

Стартовые составы

Италия:

Англия:

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