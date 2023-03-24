Во второй раз в своей истории сборная Италии проиграла в матче первого тура квалификации к чемпионату Европы. Впервые это случилось в 1974 году в матче против Нидерландов под руководством Фульвио Бернардини (1:3). Об этом информирует Opta.

Англия победила Италию благодаря рекордному голу Кейна, но потеряла лидера на матч с Украиной

Сборная Англии обыграла "Скуадру адзурру" благодаря качественному розыгрышу углового и "привезённому" пенальти. Виновником назначения пенальти в свои ворота стал капитан Наполи Ди Лоренцо – он сыграл рукой в собственной штрафной. Символично, что VAR обратил на это внимание в матче, который проходил в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Получилась своеобразная "рука бога", только наоборот.

После перерыва Италия была полна решимости совершить камбэк, и новичок сборной Ретеги даже отыграл один мяч. Но на большее команду Роберто Манчини не хватило.