Сборной Италии после поражения от Англии критически важно было переиграть Мальту. Осечки "Скуадры Адзурры" в этом матче никто не ожидал, поэтому Роберто Манчини позволил себе провести масштабную ротацию. Из состава, который выходил на "трех львов", остались только Доннарумма, Ди Лоренцо и Ретеги – зато шанс получили молодые Скальвини и Ньонто.

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К сожалению, последнего пришлось заменить уже на 22-й минуте, ведь Вилли подвернул голеностоп и не смог оправиться. Вместо него выпустили Грифо.

К тому моменту сборные Италии даже могла пропустить гол. Уже на 5-й минуте Сатариано пробежал между двух центрбеков и расстреливал ворота метров с 13-ти, заставив Доннарумму выполнять сейв. Во втором тайме Сатариано должен был снова вываливаться на рандеву с голкипером, однако вместо этого нападающий исполнил неточный навес.

Это были единственные моменты хозяев во встрече. Италия, конечно же, создала гораздо больше – но не настолько много, чтобы устроить какой-то разгром. При 14 ударах они наиграли на 1,75 xG, создав три явных голевых момента за весь матч. Впрочем, еще до перерыва "Скуадре" удалось оформить комфортное преимущество.

На 14-й минуте Романьоли плотно выстрелил с дальней дистанции, а мяч рикошетом прошел над перекладиной. Гости заработали угловой, подачу с которого выполнил Тонали – а молодой Ретеги спокойно ее замкнул. 1:0!

Натурализованный аргентинец отметился вторым голом в своем втором матче за Италию. До Матео последними тремя игроками, забивавшими в своих первых двух играх за "Скуадру", были Риккардо Орсолини (ноябрь 2020 года), Энрико Кьеза (июнь 1996 года) и Джорджо Киналья (сентябрь 1972 года).

На 27-й же минуте прострел от Эмерсона попытался подправить в ворота Тонали. Впрочем, мяч после его касания занес в ворота Пессина – 2:0!

На 30-й же минуте мог отличиться Грифо, который получил передачу в центр штрафной и выстрелил точно в голкипера, а при добивании его снесли защитники. Впрочем, VAR пенальти не назначил.

Во втором тайме гости выглядели спокойнее. Из опасных моментов вспоминается только угловой на 69-й минуте, после которого Скамакка пробил в падении через себя. Бонелло парировал. Вот и вся острота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Италии со счетом 2:0.

Таким образом, Италия набрала три очка и сравнялась со сборной Северной Македонии. Англия лидирует в квартете, а Украина с нулём зачетных баллов держится четвёртой.

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