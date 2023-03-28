Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1 – видео голов и обзор второго подряд фиаско Ротаня
28 марта 2023 - Читати українською
Молодежная сборная Украины проиграла товарищеский матч на поле Италии. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Италия выиграла первый тайм благодаря точному удару Ловато головой. В середине второй половины нам удалось ответить усилиями Кащука. Голкипер итальянцев ногами неуклюже перевел в свои ворота довольно простенький выстрел хавбека Сабаха.
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К сожалению, это был единственный успех Украины, а соперник забил еще дважды. Нападающий Лечче Лоренцо Коломбо оформил дубль, удачно сыграв на добивании и еще раз огорчив Нещерета головой – 3:1.
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