Италия выиграла первый тайм благодаря точному удару Ловато головой. В середине второй половины нам удалось ответить усилиями Кащука. Голкипер итальянцев ногами неуклюже перевел в свои ворота довольно простенький выстрел хавбека Сабаха.

Украина U-21 без шансов проиграла Италии – "сине-желтые" не впечатлили, Ротань потерпел неудачу второй день подряд

К сожалению, это был единственный успех Украины, а соперник забил еще дважды. Нападающий Лечче Лоренцо Коломбо оформил дубль, удачно сыграв на добивании и еще раз огорчив Нещерета головой – 3:1.