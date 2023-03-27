Молодежная сборная Украины встречается с Италией в контрольном поединке. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч молодежных команд Италия – Украина стартует в 21:00. Поединок принимает город Реджо-ди-Калабрия. Обе команды готовятся к финальной части Евро-2023, которая пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Соперниками "сине-желтых" в групповом турнире станут Румыния, Испания и Хорватия.

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Несколько дней назад украинская молодежка обыграла Данию в спарринге. Победный гол на последних секундах игры забил Даниил Сикан, попавший сегодня в полностью обновленный стартовый состав, если сравнивать с тем поединком.

На эту игру с Италией прилетел главный тренер Украины U-21 Руслан Ротань, еще в воскресенье руководивший действиями национальной сборной на Уэмбли против Англии (0:2).

Стартовый состав сборной Италии: Турати – Ловато, Околи, Пирола – Белланова, Риччи, Фаджиоли, Бове, Удодже – Канчельери, Коломбо.

Стартовый состав сборной Украины: Нещерет – Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Михайленко, Крыськив, Бражко – Кащук, Сикан, Вьюнник.

Прямая трансляция игры доступна на региональных каналах Суспільного, YouTube-канале УАФ и в этой новости на "Футбол 24".