Тренерский штаб "Скуадры Адзурры" выбрал 30 игроков, которые будут участвовать в старте квалификации Евро-2024.

Алленаторе Роберто Манчини в ряды национальной сборной вызвал 3 новичков – вратаря Лечче Владимиро Фальконе, защитника Торино Алессандро Буонджорно и нападающего Тигре Матео Ретеги, сообщает сайт Федерации футбола Италии.

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В целом количество игроков, вызванных в сборную Манчини, возросло до 102. Также стоит отметить возвращение защитника Интера Маттео Дармиана и защитника Лацио Алессио Романьоли, отсутствовавших в сборной с марта 2018-го и ноября 2020-го соответственно.

Полная заявка сборной Италии

Голкиперы: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Владимиро Фальконе (Лечче), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио);

Защитники: Франческо Ачерби (Интер), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торино), Маттео Дармиан (Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Алессио Романьоли (Лацио), Джорджо Скальвини (Аталанта), Леонардо Спинаццола (Рома), Рафаэль Толои (Аталанта);

Хавбеки: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте (Рома), Давиде Фраттези (Сассуоло), Жоржиньо (Арсенал), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Маттео Пессина (Монца), Сандро Тонали (Милан), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Кьеза (Ювентус), Уилфрид Ньонто (Лидс), Винченцо Грифо (Фрайбург), Симоне Пафунди (Удинезе), Маттео Политано (Наполи), Матео Ретеги (Тигре), Джанлука Скамакка (Вест Хем).

Италия будет противостоять Англии 23 марта, а Мальте – 26-го. В группе квалификации Евро-2024 еще играют Украина и Северная Македония.

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