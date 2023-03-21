"Изменилось очень много всего": Матвиенко оценил продление контракта с Шахтером
Защитник "горняков" Николай Матвиенко прокомментировал пролонгацию контракта с Шахтером. Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.
– Николай, ты подписал новый контракт с Шахтером. Что это значит для тебя?
– Я в Шахтере уже больше 13 лет, для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу дать еще больше пользы Шахтеру.
Шахтер официально продлил контракт с Матвиенко, которого сватают в АПЛ
– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде Шахтера. Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?
– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.
– Ты пришел в академию "горняков" в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, на твой взгляд, является залогом успеха Шахтера?
– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – менталитет победителей. Шахтер стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.
– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие пять лет и чего хотел бы достичь вместе с Шахтером?
– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать, – цитирует Матвиенко сайт дончан.