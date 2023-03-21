– Николай, ты подписал новый контракт с Шахтером. Что это значит для тебя?

– Я в Шахтере уже больше 13 лет, для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу дать еще больше пользы Шахтеру.

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– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде Шахтера. Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?

– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.

– Ты пришел в академию "горняков" в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, на твой взгляд, является залогом успеха Шахтера?

– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – менталитет победителей. Шахтер стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.

– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие пять лет и чего хотел бы достичь вместе с Шахтером?

– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать, – цитирует Матвиенко сайт дончан.

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