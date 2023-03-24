"Даже не хочу называть название государства. Я просто говорю: "страна-террорист". И не хочу говорить о том человеке [Путине] вообще.

Я благодарен Уфе за все, что они сделали для меня. Но с момента вторжения террористов я не хочу иметь никаких воспоминаний того времени. Честно говоря, я не хочу ничего слышать об этой стране. Потому что из-за них, из-за их бомб каждый день гибнут украинцы.

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В Украине нет человека, который бы что-то не терял. Эта война коснулась всех нас, и с тех пор наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Все же мы не теряем надежду, что в ближайшее время все будет хорошо. Я хотел бы сказать огромное спасибо нашей украинской армии за эту возможность, что мы еще можем играть в футбол, еще играть за Украину. Чтобы представлять нашу страну, разумеется, все понимают давление. Каждую возможность играть, которую мы имеем, мы используем, чтобы бороться за нашу страну. Мы все понимаем ответственность.

Это так тяжело, но без вашей поддержки [Великобритании] я даже не могу вообразить, что было бы. Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с тобой, мы за тебя молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было всего около 10 лет. Для меня такие вещи наиболее чувствительны, чем любые другие события. Это значит, что даже маленькие дети живут с тобой в этой ситуации", – рассказал Зинченко в интервью Daily Mail.

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