"У нас много успешных игроков в сборной. С ними нет нужды делиться таким опытом на протяжении сбора, хоть мы и довольно давно работаем вместе. Есть игроки с большим опытом, чем у меня. У нас единственная команда. Буду ли капитаном – решит главный тренер. Но у нас достаточно лидеров на поле и вне его, каждый может быть капитаном.

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Задание? Всегда побеждать. Конечно, все мечтают попасть на Евро-2024, но мы понимаем, как сильна сборная Англии. Все знаем, что должны провести один из самых лучших матчей в жизни. Могу сказать, что потенциал у команды очень велик. Есть немало молодых игроков, которые сегодня могут приносить результат. Завтра будем драться друг за друга, за страну, за всех людей, которые будут смотреть на нас здесь и в нашей стране. Будем играть с высоко приподнятой головой, это точно.

Буду играть против игроков Арсенала и Ман Сити? У меня с ними отличные отношения. Мы остались хорошими друзьями со всеми из Сити, поддерживаем отношения. Что касается футболистов Арсенала, то, к сожалению, Букайо Сака мне еще не сказал состав Англии. Но я буду давить на него. Посмотрим, удастся ли его уговорить.

Хочу еще поблагодарить британцев от всех украинцев за все, что делают для Украины. Без Великобритании Украине было бы гораздо сложнее. Также благодарю ВСУ, которые защищают нас. Без них не было бы никакого футбола. Должны сделать все, чтобы завтра украинцы улыбнулись, ведь в Украине не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение", – сказал Зинченко на пресс-конференции.

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