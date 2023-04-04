Брендан Роджерс уверяет, что сумел бы оставить Лестер в АПЛ, если бы его не уволили.

Роджерс был уволен после поражения Лестера от Кристал Пэлас со счётом 1:2 в матче 29 тура АПЛ. Это поражение опустило команду в зону вылета – сейчас "лисы" занимают 19 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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До этого работа Роджерса в Лестере была успешной – 50-летний специалист выиграл Кубок Англии и два сезона подряд выводил команду в еврокубки.

"Для меня было привилегией быть вашим тренером. Я хотел бы поблагодарить председателя Лестера господина Шриваддханапрабху и все руководство за предоставленную мне возможность руководить Лестером и войти в историю этого великого футбольного клуба.

Я разочарован тем, что ушел по ходу сезона, я был абсолютно уверен, что мы бы достигли поставленной цели и спаслись в АПЛ. Сейчас я хочу переварить произошедшее, перезарядиться и подготовиться к следующей работе", – приводит ВВС слова Роджерса.

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