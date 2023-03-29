"Если бы это зависело от меня, я бы забрал его из Барсы, но он хочет остаться. Как отец я злой, и меня беспокоит то, что Ансу играет так мало. Мы говорим о "десятке" Барселоны, игроке сборной Испании и мальчике, который вышел из "Ла Масии".Думаю, что мы заслуживаем гораздо большего, потому что до того, как Ансу получил травму, он играл, а рядом были Месси, Гризманн, Суарес...

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Фати не хочет подписывать контракт с другим клубом, но я хочу видеть его успех. Я говорил с Матеу Алемани и Жорди Кройфом, и они сказали мне, что хотят видеть Ансу в команде. Первое, что Ансу сказал Жорже Мендешу, это то, что он из Барселоны и не собирается покидать эту команду. Я думал иначе, но он сказал: "Папа, я не согласен. Я хочу быть здесь".

Но почему Хави не дает ему шанса? Это хороший вопрос. У него есть свои причины. Два года назад все уничтожали Винисиуса и что теперь? Я прошу того же для Ансу – поддержки и последовательности. Это получил Винисиус в Мадриде. Если вы цените футболиста, позаботьтесь о нем. Я не требую ставить Ансу в состав, но он получил травму в Барсе и прошел через эти испытания с Барсой. Команда была в упадке, и все хотели, чтобы он играл. Они поспешили вернуть его на поле, а теперь что – они забыли о нем?

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Через месяц я точно встречусь с Жорже Мендешем. Все знают, кто это. Один или два года назад он сказал мне, что у него были предложения, но Бартомеу не захотел их слушать. Я много думаю о Севилье, о возвращении домой. Сейчас я не рассматриваю предложение из Мадрида, потому что Ансу его не примет... Я не могу поместить Ансу туда, где он не хочет быть, но я никогда не буду говорить плохо о Реале, потому что никогда не знаешь, что произойдет", – рассказал отец Ансу Фати в интервью El Partidazo на Cadena Cope.