"Это футбол. Много игр еще впереди. Италия проиграла Англии, сейчас это топ-сборная, но мы старались играть. Были ошибки, но все старались, отрабатывали на протяжении всех 90 минут, поэтому сказать, что кто-то сегодня не работал – нельзя. Возможно, могли немножко больше создать в атаке, но это футбол.

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Конечно, индивидуальное мастерство у Англии на высоком уровне, но, возможно, мы им дали много пространства, играли низко. Сложно после игры говорить, что можно было сделать лучше. Мы все проанализируем, и надеемся, что следующий матч мы проведем намного лучше.

Вся борьба впереди. Наши самые важные матчи еще впереди. Все возможно, поэтому в июне нам нужно брать очки, а дальше будут Италия и Англия. Надо быть профессионалами, принять это поражение и двигаться дальше.

Синяк – это следствие столкновения? Да, где-то на 30-й секунде. Кто это был? Я запомнил его, Чилвелл. Сейчас немножко лучше, в первом тайме немного голова болела, но сейчас уже лучше. Это футбольный момент, ничего страшного", – поделился Малиновский в комментарии вЗбірна.

Напомним, что сборная Украины проиграла Англии (0:2) и делит последнюю строчку в группе C с Мальтой.

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