"Я все еще молод – мне 29, я все еще подтянут и силен. Я хочу играть за Англию как можно дольше. В каждой игре я буду отдавать всего себя.

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100 голов? Я ничего не исключаю, но и не считаю. Это будет очень тяжело, но нам придется посмотреть, какими будут следующие несколько лет. Я очень увлечен своей страной, люблю играть за Англию.

Думать обо всех английских легендах и нападающих, игравших за команду, и быть номером один сейчас – это просто за пределами моих мечтаний. Играть за Англию – особенно, и иметь этот рекорд – это особенно. Я не думаю, что даже мечтал об этом. У меня было столько замечательных моментов, и, надеюсь, впереди будет еще больше", – цитирует игрока BBC.

Напомним, что гол в ворота сборной Украины стал для Харри Кейна 55-м за сборную Англии. Он превзошел рекорд Руни, у которого 53 мяча в 120 матчах за "львов".

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