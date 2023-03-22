"Вчера, когда я ужинал с командой, я посмотрел на ребят и сказал им: "Вы подумаете, что я глуп, что я здесь делаю в своем возрасте? Но вы увидите, как летит время, как летит жизнь. Даже вы, когда вам около 40 лет, будете бояться перестать играть. Вы почти паникуете. Итак, я говорю вам: наслаждайтесь и цените то, что вы чувствуете».

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Я не хочу думать о завершении, потому что пока вижу себя только игроком. Меня все спрашивают, как у меня дела, но вы должны спросить 20-летних, что они думают, поскольку я все еще играю с ними.

Увидимся на Евро-2024? Слишком рано говорить. Я стараюсь жить изо дня в день и оставаться в настоящем, даже если я являюсь всем: настоящим, прошлым и будущим", – цитирует нападающего Calciomercato.

Напомним, что Златан Ибрагимович впервые с марта 2022 получил вызов в национальную команду. В этом сезоне за Милан нападающий сыграл всего 68 минут. В рамках отборочных матчей к Евро-2024 Швеция сыграет против Бельгии и Азербайджана.

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