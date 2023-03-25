"Для меня очень хорошо, что я сыграл 45 минут за сборную (с Брентфордом, – прим.). До этого я не играл три недели, после болезни было немного тяжеловато выходить. После одного тайма чувствую себя хорошо. Можно сказать, пересилил себя. Перед игрой с Англией чувствую себя хорошо.

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Стала ли сборная Украины сильнее в сравнение с той, которая играла на Евро? Наверное, ведь теперь больше футболистов, которые играют в топ-чемпионатах. Думаю, это нам сыграет на руку. Это однозначно делает нас сильнее. Многие игроки демонстрируют уровень в иностранных чемпионатах. Надеюсь, что это поможет нам, если будем выполнять то, что нам говорит тренерский штаб.

Я не играл на Уэмбли, но некоторые футболисты и главный тренер играли там. Думаю, поделятся своими мыслями. Не скажу, что играть там – это что-то особенное. Мы играем против топ-сборной, нет разницы, на каком стадионе. Будем думать о команде, а не о стадионе.

Изменились ли англичане с 2021 года? За 2 года они, наверное, не так сильно изменились в составе. Практически все те игроки, которые есть сейчас, играли тогда против нас. Думаю, это очень сбалансированная команда, у которой есть все. Есть хорошие замены.

Вратарь сборной Англии Пикфорд? Я не дружу с ним так близко, но отношусь с уважением, как и он ко мне. Мы партнеры по команде, ничего такого особенного. Об этой игре не говорили, потому что у них не на 100% было понятно, едет ли он в сборную. У них вызов за неделю до матча пришел. Не было о чем говорить.

Какие впечатления от Ротаня? Да хорошие впечатления. Я стараюсь как губка впитывать все. Добавлю, что тренерский штаб может и молодой, но они очень хотят выигрывать, помочь команде. Они фанаты этого дела, это мне нравится. Свежие идеи в команде, в игре. Хочется слушать и слушать, кайфуешь от этого", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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