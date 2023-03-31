"Я говорил с Ансу. Посмотрим, у меня двое детей, и, как отец, ты иногда увлекаешься эмоциями [относительно высказываний Бори Фати]. Отец думал о сыне, и не больше. Фати полностью отождествляется с проектом, у него безумное желание добиться успеха здесь, и он тренируется на максимуме, чтобы иметь игровое время. Логично, что позже решит тренер.

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Я никогда ничего не гарантирую на 100 процентов, потому что это в первую очередь не зависит от меня. Я не могу сказать, что Фати останется. Здесь есть тренер и футбольный директор, которые дают свое видение. Единственное, что я могу сказать сегодня, это то, что Хави ему доверяет", – сказал Юсте. AS.

Недавно отец игрока раскритиковал клуб, что у его сына мало игрового времени. После таких слов появилась информация, что несколько английских клубов следят за развитием ситуации вокруг Ансу Фати и будут готовы сразиться за нападающего летом.

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