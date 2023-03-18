"Была очень тяжелая игра. Любая команда могла победить сегодня, все было до первого гола. Мы были очень мотивированы. Команды играли очень активно, против Зари было тяжело играть. Мы знали, что она будет действовать на контратаках.

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Сколько Динамо должно еще проиграть, чтобы я подал в отставку? На самом деле, проблема в том, что у команды очень тяжелый период. Я могу уйти в любой момент, я не против подать в отставку, но проблема сейчас в другом. В этом сезоне мы потеряли 11 игроков. Мы не можем купить новых игроков и за мгновение перестроить наш состав. Потому что у нас есть молодые игроки и чтобы они дошли до уровня первой команды – нужно время. Сразу это сделать невозможно.

К тому же, мы потеряли много игроков, которые ушли от нас из-за войны: Вербич, Де Пена, Витиньо. К тому же у нас 11 игроков, которые моложе 18 лет. Мы потеряли двух голкиперов, у нас много травм, из-за чего мы сейчас в кризисе. Но я могу уйти в любой момент, если в этом есть проблема", – приводит слова Луческу Динамомания.

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