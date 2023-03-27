Чемпион мира 1982 еще полтора месяца назад заметил необычное поведение земляка и уже экс-наставника "шпор".

Тоттенхэм официально уволил Конте и объявил нового тренера до конца сезона

"Это был первый матч против Милана в 1/8 финала ЛЧ. Тогда я понял, что между Конте и Тоттенхэмом все кончено. Я никогда не видел Антонио таким счастливым после поражения. Он улыбался, хлопал людей по спине, здоровался со всеми. В общем был очень расслаблен. Это совсем не похоже на Конте после неудачных матчей", – приводит слова Бергоми Football Italia.

Напомним, в итоге Тоттенхэм вылетел из ЛЧ, Кубка Англии, а в АПЛ едва держится в топ-4. Руководство "шпор" решило избавиться от Конте, доверив команду до конца сезона его помощнику – Кристиану Стеллини.

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