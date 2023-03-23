"У меня никогда не было энтузиазма, пока я не перешел в первую команду Эвертона. Я начал пить пиво, это было как-то стандартно, и я хотел походить на других игроков первой команды. Однако я пил 25 лет и столько же был на кокаине. Я беседую без остановки, я удивлен, что жив.

Одноклубника Миколенко отстранили от команды – он, вероятно, вернется в Эвертон.

Самое страшное для меня было то, что родители увидели, что я сошел с ума. Теперь, когда думаю об этом, говорю себе, что был эгоистом. Об этом я больше всего жалею, и это никогда не преодолеет меня. Мой папа любит футбол. Годами он не мог выйти из дома, потому что ему было стыдно, и его постоянно спрашивали обо мне. Это убило его.

Не знаю, как мне это удалось, но мне пришлось много работать, чтобы оставаться здоровым и трезвым. Сейчас моя жизнь прекрасна. Я понимаю, что был не прав. Когда моя мать умерла, я сказал отцу: "Однажды ты снова будешь гордиться", – рассказал Кенни в интервью Liverpoolecho.

Напомним, что полузащитник выступал за Эвертона с 1992 по 1994 годы. Билли Кенни завершил свою карьеру в 21 год.

Интим с женой одноклубника и шок от легенды Манчестер Юнайтед: самые известные секс-скандалы в истории футбола