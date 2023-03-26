"Жизнь профессионального футболиста, без сомнения, очень крута. Можно расслабиться и наслаждаться жизнью, но после тренировки делать нечего.

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Поскольку у меня нет семьи, моя девушка не живет со мной, я чувствую себя одиноким. Немного тревожно, когда нечем заняться, особенно когда все твои друзья имеют работу. У меня, должно быть, пять друзей. Я популярный лузер", – цитирует игрока Marca.

Альфонсо Девис в текущем сезоне сыграл в 22 матчах за Баварию. В его активе одна голая и четыре результативных передачи. Канадец переехал в Германию из МЛС в 2019 году.

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