"Я очень счастлив, очень доволен тем, как мы начали игру. Был очень рад тому, как команда отреагировала после четверга, и мы сняли любые вопросы. Мы продемонстрировали большую решительность, большую целеустремленность в нашей манере игры. Я очень рад, что играем так, после потери двух важных игроков для нас, и продолжаем конкурировать.

Дубль Сака в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1

Я разочарован тем, что пропустили гол, и это было неудачно, как мы это сделали. Могли сделать все лучшее во втором тайме, когда доминировали. Мы могли бы более уважительно относиться к простым вещам, но это нормально.

Несколько отличных голов, несколько отличных комбинаций. Мы были доминирующими и эффективными, особенно в последней трети поля против компактного и сложного блока. Снова забили несколько красивых голов. Мы можем контролировать свои игры, мы выиграли шесть поединков подряд в лиге, что отлично, и все", – цитирует Артету BBC.

Арсенал занимает первое место в турнирной таблице, имея 69 баллов. Перед перерывом на матчи сборных "канониры" лидируют в АПЛ с отрывом в 8 очков, но у Манчестера Сити есть матч в запасе.

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