"Я в лучшей форме за свою карьеру": Кейн поделился эмоциями после рекорда
Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром своей команды.
"Стать лучшим бомбардиром сборной – это все. Я был очень рад одеть футболку национальной команды, начать кампанию на Евро-2024. Конечно, это должен быть пенальти, и как только мяч попал в ворота, было столько эмоций. Очаровательный момент.
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Просто отличный вечер, мы так давно не выигрывали в Италии. Забивать и выигрывать – это особенно. Чемпионат мира был трудным для нас, но на этой неделе мы говорили о возвращении. Мы одна из самых лучших команд Европы. Эта победа показывает, что мы готовы к вызову.
Спасибо Руни, который отдал мне должное. Я был на поле, когда он установил рекорд по голам за сборную Англии. Я знаю, что это значило для него, и я так гордился им. Помню, когда отдал я ему бутсы за то, что он установил рекорд, он сказал, что однажды вернет их мне. Особый человек.
Не люблю загадывать вперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме – в лучшей своей карьере. Надеюсь, у меня впереди еще много лет на поле", – цитирует Кейна Sky Sports.
Напомним, что Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив в ворота Италии свой 54 гол.
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