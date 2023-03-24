"Стать лучшим бомбардиром сборной – это все. Я был очень рад одеть футболку национальной команды, начать кампанию на Евро-2024. Конечно, это должен быть пенальти, и как только мяч попал в ворота, было столько эмоций. Очаровательный момент.

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Просто отличный вечер, мы так давно не выигрывали в Италии. Забивать и выигрывать – это особенно. Чемпионат мира был трудным для нас, но на этой неделе мы говорили о возвращении. Мы одна из самых лучших команд Европы. Эта победа показывает, что мы готовы к вызову.

Спасибо Руни, который отдал мне должное. Я был на поле, когда он установил рекорд по голам за сборную Англии. Я знаю, что это значило для него, и я так гордился им. Помню, когда отдал я ему бутсы за то, что он установил рекорд, он сказал, что однажды вернет их мне. Особый человек.

Не люблю загадывать вперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме – в лучшей своей карьере. Надеюсь, у меня впереди еще много лет на поле", – цитирует Кейна Sky Sports.

Напомним, что Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив в ворота Италии свой 54 гол.

Англия победила Италию благодаря рекордному голу Кейна, но потеряла лидера на матч с Украиной