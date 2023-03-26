"Команда и я серьезно расстроены. Мы упали в яму, полностью потеряли инициативу. Был пенальти или нет – неважно. Дело в том, как мы на это реагируем. Нам не хватает менталитета. Можно перейти от 2:0 до 2:1 или даже 2:2. Но на этом моменте ты должен взять себя в руки. Речь не о какой-то тактике, а о способности встать и проявить инициативу на поле.

Воспоминание об ужасе Украины в видеообзоре матча Казахстан – Дания – 3:2

Каждый может играть в футбол на таком уровне. Каждый может забить гол с 30 метров, каждый может получить пенальти, потому ты должен делать все возможное. Я взбешен, что мы не показали менталитета, который должен быть у команды. Не помню, чтобы чувствовал такое раньше. Трудно говорить о футболе, когда команда просто развалилась", – цитирует Юлманда TV2.

Напомним, датчане в первом туре одолели Финляндию, поэтому завершают стартовый цикл с 3 очками. Столько же у казахов, которые раньше уступили Словении.

Казахстан с шедевром вырвал сенсационную победу над Данией – "новый Холанд" возглавил список бомбардиров отбора Евро-2024