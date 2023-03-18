Брюгге проиграл Кортрейку в матче 30-го тура чемпионата Бельгии, а Роман Яремчук не забил из чрезвычайно выгодной позиции.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 30-й тур

Кортрейк – Брюгге – 1:0

Гол: Кадри, 31

Яремчук остался на скамейке запасных на игру с Кортрейком и до перерыва Брюгге успел пропустить. Кадри подхватил мяч на линии штрафной и пробил обводящим ударом в дальний угол. Роман заменил Жутглу на 64 минуте.

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Уже через 4 минуты Яремчук заставил схватиться за голову всех болельщиков Брюгге. Мейер выиграл борьбу в центре поля, Нильсен отдал на ход Лангу, который пасом слева нашел украинца в штрафной. Но Роман умудрился метров с 7 не попасть в створ ворот – соперники не успели помешать. Потому Кортрейк удержал победный счет.

Таким образом, Брюгге с 49 очками уже пятый, а Кортрейк благодаря этой победе набрал 30 пунктов и расположился на 14 месте.

Напомним, Яремчук летом 2022-го стал самым дорогим трансфером в истории Брюгге, который выложил за нападающего 16 миллионов евро. Роман забил всего 2 гола в 24 матчах, а последний раз отмечался еще 19 октября. Форвард вызван в сборную Украины на матч против Англии в отборе на Евро-2024.

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