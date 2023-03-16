Новым главным тренером Брюгге стал Рик Де Мил, сообщает официальный сайт бельгийцев.

Яремчук входит в топ-4 игроков Брюгге по зарплате – стали известны доходы украинца

41-летний специалист исполнял обязанности наставника команды после отставки Скотта Паркера и будет работать с главной командой до конца текущего сезона. В тренерский штаб де Мила войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).

К слову, Рик находится в Брюгге с 2015 года: он тренировал молодежную команду, а с лета 2022-го работал ассистентом главного тренера.

Напомним, в составе "черно-синих" выступает украинский форвард Роман Яремчук. В текущем сезоне наш соотечественник провел за Брюгге 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Шевченко и Ребров вне конкуренции, Мудрик и Яремчук с мечтой о топ-5 – лучшие украинские бомбардиры в ЛЧ