Комментатор Филипп Йоос в комментарии изданию BelgiumSoccer "нашел" клуб для 27-летнего игрока. "Мы уже некоторое время знаем, что у него нет хороших ног. Отправьте его в Мехелен, и он забьет там 20 голов. 100 процентов", – заявил он.

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Раскритиковал Романа и бывший форвард сборной Бельгии Жиль де Билде. "Команда получила небольшой импульс, когда назначили Рика Де Мила, однако шоковый эффект, похоже, был недолгим. Сейчас все лучше складывается для Гента в таблице, Брюгге до сих пор хромает.

У них слишком мало футболистов, способных изменить ситуацию. За Яремчука отдали 16 миллионов евро, но получили так мало в ответ – это недопустимо", – цитирует экс-игрока Het Laatste Nieuws.

Напомним, летом Роман перешел из Бенфики к "сине-черным" за рекордные для Бельгии 16+3 миллиона евро. Наш нападающий провел 24 поединка, но отличился всего 2 голами и 3 ассистами.

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