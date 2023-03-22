Яремчук существенно потерял в цене – повлияла длительная безголевая серия
Нападающий Брюгге Роман Яремчук продолжает проваливаться после возвращения в бельгийский чемпионат.
Transfermarkt обновил цены некоторых игроков, в частности, и Романа Яремчука. Теперь форварда сборной Украины оценивают в 9 млн евро.
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Таким образом, Яремчук подешевел на 3 миллиона. Интересно, что после перехода из Бенфики Роман потерял в цене аж 6 млн – украинца оценивали в 15 млн на конец мая 2022 года.
Поспособствовала этому низкая результативность Яремчука, который в последний раз забивал за Брюгге аж 19 октября прошлого года. В общем, украинец в 26 поединках за Брюгге отметился 2 голами и 3 ассистами.
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