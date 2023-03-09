Портал Salary Sport раскрыл информацию о зарплатах, которую получают игроки Брюгге. Общий фонд оплаты труда бельгийского клуба составляет 27 миллионов 248 тысяч 520 фунтов в год. Как оказалось, Роман Яремчук входит в топ-4 игрока по размеру зарплаты.

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Доход украинца составляет 37 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что равняется почти 42 тысячам евро. За год 27-летний нападающий получает 1 миллион 920 тысяч 000. Больше Яремчука в команде зарабатывают только Симон Миньоле, Ганс Ванакен и Дедрик Боята – 71 000, 70 000 и 49 000 фунтов в неделю соответственно.

Напомним, что Яремчук в этом сезоне выходил на поле в 19 матчах за Брюгге в национальном чемпионате. В его активе два гола и две результативные передачи.

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