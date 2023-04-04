Бельгийский клуб в ближайшее летнее трансферное окно намерен избавиться от украинского форварда. В Брюгге на него уже не рассчитывают в перспективе, так что чемпионами Бельгии принято решение продать игрока сборной Украины.

Бельгийский защитник предложил Яремчуку решение после провала в Брюгге

Как сообщает Voetbalkrant, менеджмент клуба уже донес игроку, что если по нему будут какие-либо предложения, то его не будут удерживать в команде. "Сине-черные" хотят усилить атаку, но сначала им необходимо освободить место в команде, а также облегчить зарплатную ведомость, ведь Яремчук получает немалые деньги. Однако из-за его низкой результативности пока никто не интересуется украинцем.

Напомним, что Брюгге заплатил Бенфике летом прошлого года за трансфер футболиста 17 миллионов евро, что является рекордом в истории чемпионата Бельгии. Сам Яремчук не намерен активно искать новый клуб. Он хочет попытаться доказать свою ценность в следующем сезоне. Контракт форварда с бельгийцами рассчитан до 2026 года. Отметим, что украинец провел за Брюгге 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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