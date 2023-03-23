Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу своего повреждения и настроя на игру против Англии в отборе на Евро-2024.

"Сейчас я восстанавливаюсь после травмы. Пока неизвестно, смогу ли я сыграть против Англии. Все будет понятно за два-три дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь.

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Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, прежде всего очень трудно набрать физические кондиции. Нужно время. Нужно понять, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде одержать положительный результат.

Прогнозы на Англию делать не буду, я ведь все-таки футболист. Мое дело – работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Мы будем пытаться это сделать", – сказал Ярмоленко в эфире Телебачення Торонто.

Поединок с "Тремя львами" состоится 26 марта на Уэмбли. Сегодня же "сине-желтые" проведут спарринг с Брентфордом за закрытыми дверями.

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