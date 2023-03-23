"Ну а как ми можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.

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Он – хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами молодежной сборной. Мы слушаем и пытаемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб", – резюмировал Ярмоленко в эфире Телебачення Торонто.

Напомним, что кроме временной работы с главной командой, которая уже 26 марта будет играть с Англией, Ротань является полноценным тренером Александрии и молодежной сборной Украины. С последней летом он примет участие на Евро.

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