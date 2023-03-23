– Поскольку нас смотрит Сергей Стерненко, хотелось бы спросить: "Достаточный ли уровень русофобии в украинской сборной?"

– Я думаю, что на достаточно хорошем уровне.

Вернидуб отказался от работы в России – наставник Кривбасса назвал клубы, предлагавшие контракт

– Миколенко обращался к Дзюбе. Этот российский футболист год молчал, а затем дал интервью, в котором сказал, что поддерживает Путина.

– Не знаю, можно ли у вас материться. Зачем нам смотреть на разных нехороших людей. Скажу так: если в нашей стране множество своих героев и нормальных людей, которыми мы должны гордиться, мы должны воспитывать своих детей по их примеру. Мне лучше говорить о людях, которые этого заслуживают. А орки пусть там у себя и о себе говорят.

– Есть примеры иностранных футболистов, наиболее активно помогающих Украине? А таких, которые говорят, что спорт вне политики?

– Игроки Вест Хэма говорили мне, что могут помочь. Особенно чешские футболисты. Но не финансово, они готовы были организовать бесплатное проживание и питание для украинских беженцев в Чехии. А о том, кто сколько готов дать, ни с одним иностранным футболистом не говорил, – заявил Ярмоленко в комментарии Телебаченню Торонто.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину