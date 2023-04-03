"Была хорошая игра до 71-й минуты, а после пропущенного гола она пошла совсем иначе. У нас были моменты, но мы их не смогли реализовать.

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Мы придерживались нашего плана на игру, рассчитывали сыграть на контратаках, имели несколько хороших моментов, когда должны были забивать.

Я ребятами доволен, они вышли одним целым и продемонстрировали, что у нас есть будущее и мы строим команду на перспективу. По самоотдаче у меня претензий нет. Надо работать над реализацией, свои моменты надо забивать.

А насчет пенальти... Не буду акцентировать внимание на действиях арбитра, я давно в Украине и все прекрасно понимаю. Не хочу об этом говорить", – цитирует Эдмара официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, харьковчане до 70-й минуты вели равную игру против днепрян и имели больше шансов выйти вперед. Однако, гол Артема Довбика перевернул все с ног на голову, а затем арбитр Александр Омельченко в течение 4 минут назначил два пенальти и форвард сборной Украины довершил разгром соперника.

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