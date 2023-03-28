Сразу после матча с Ворсклой 18 марта легенда УПЛ отправился в Англию, где прошел стажировку в Арсенале по приглашению спортивного директора Эду Гаспара, сообщает сайт харьковского клуба.

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Эдмар передал менеджеру футболку команды с надписью "Слава ВСУ", посетил лагерь сборной Украины и проигранную дуэль против Англии (0:2) в отборе на Евро-2024. Ему удалось пообщаться с Александром Зинченко и Михаилом Мудриком.

"Впечатления максимально положительные. В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на базу, сразу видишь, что каждый человек знает, что он должен делать и для чего, все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и руководителей, например Микеля Артеты или Эду Гаспара. Он проделал огромную работу, чтобы команда была там, где есть сейчас.

Эта поездка не является поездкой для путешествия. Из этой стажировки мы обязательно сделаем выводы. Постараемся внедрять все то самое лучшее, что работает в Арсенале. Это касается как тренировочного процесса, так и функционирования клуба в целом. Конечно, учитывая наши украинские реалии и возможности. Но у нас в клубе все понимают, что нужно постоянно развиваться. Становиться лучше должны руководители, тренеры, игроки. Мы должны расти и будем это делать", – резюмировал Эдмар.

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