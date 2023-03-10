Байер без особых проблем победил Ференцварош в первом поединке 1/8 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Немецкий коллектив захватил контроль и отличился уже на старте – пособствовал элегантный выстрел Демирбая. Удвоил преимущество Тапсоба в конце дуэли, удачно сыграв на добивании после удара со штрафного.

Лига Европы: Байер наказал россиянина, Рома победила Реал Сосьедад, голевая перестрелка в Берлине

Команда россиянина Черчесова создала всего один серьезный момент и попала в перекладину. Байер заслуженно победил. Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште на Гроупама Арена.