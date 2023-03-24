Северная Македония обыграла Мальту (2:1) в 1 туре квалификации на ЧЕ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов дуэли.

Македонцы зажали соперника, что дало результат по перерыву. Эффектный удар слету с штрафной на 66-й минуте удался Эльмасу. Несколькими минутами позже отлично пробил Чурлинов.

Евро-2024, отбор: Северная Македония удержала победу над Мальтой – соперник Украины ушел в отрыв

На 85-й голом престижа отличился Янкам, затолкав сферу за линию ворот. Северная Македония завоевала 3 очка и вместе с Англией, победившей Италию, возглавила группу С. Украина этот тур пропускала, поэтому стартует 26 марта матчем против "Трех львов".