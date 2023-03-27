Ранее сообщалось, что Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб Руслана Ротаня. Он присутствовал на матче Италия – Англия и написал свой аналитический отчет.

Сборная Украины получила нового тренера – экс-ассистент Шевченко вошел в штаб Ротаня

По сообщению ТаТоТаке, это была единоразовая опция использования Ночентини в составе тренерского штаба главной команды страны. Отмечается, что Луиджи может поехать с Ротанем на игру молодежных сборных Италии и Украины, которая состоится 27 марта в городе Реджо-ди-Калабрия.

Напомним, Ночентини работал ассистентом Дмитрия Михайленко в СК Днепр-1, а затем входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

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