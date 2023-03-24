"Скажу так. За все время в футболе никогда не видел левого защитника, который оказывается на правом фланге и отдает на правого вингера, который забивает, как Зинченко сделал против Эвертона.

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Он просто идет туда, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет Зинченко, вы можете видеть, что команда доверяет ему, чтобы он выполнил работу. Мы видели, как Джака улучшался, когда он на поле. Видели, как Мартинелли улучшился, когда Зинченко на поле, мы видели, как Жезус демонстрировал хорошую игру, когда он был там, видели, как Партей идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Какой игрок", – поделился Кэмпбелл в комментарии Arsenal News Channel.

Напомним, что Зинченко летом 2022 года стал игроком Арсенала и стал одним из лидеров команды. В активе Александра 27 игр во всех встречах, 1 гол и 2 результативные передачи.

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