Нападающий Зари Назарий Русин, который еще до лета 2022 года принадлежал Динамо, поделился мыслями об очной встрече команд в матче 18-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра, все понимали, что тот, кто выиграет, будет дальше бороться за первое место. Было ли личное задание от тренера? Личного задания не было. Играть как умею и помогать команде.

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Что чувствую, одержав вторую победу в сезоне над Динамо? Чувствую гордость. Почему играю на фланге? На данный момент на фланге я могу показывать свои лучшие качества. Я хочу забивать в каждой игре и помогать команде", – приводит слова Русина Динамомания.

Добавим, что Заря минимально обыграла Динамо (1:0), а единственный мяч в активе Эдуардо Герреро.

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