32-летний экс-представитель сборной Бразилии стал игроком московского Торпедо, сообщает пресс-служба клуба террористов. Контракт рассчитан до лета.

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Андре выбрал 21 номер. Последним его клубом была Куяба, за которую он выступал с января по октябрь 2022 года. На родине нападающий достаточно известен, ведь провел аж 265 матчей только в чемпионате за Сантос, Гремио, Атлетико Минейро и другие команды.

К слову, Динамо в 2010 году заплатило за Рибейро де Соузу 8 миллионов евро. Нападающий провел всего 9 матчей, его отдавали в аренду в Бордо и Атлетико Минейро, куда и продали в 2012-м почти за 6 млн.

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