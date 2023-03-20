В свое время форвард воспитывался в структуре Ювентуса, получал вызовы в сборную Италии U-19 и даже фотографировался с Криштиану Роналду. Сейчас Бунино 26, и можно с уверенностью говорить об упущенном потенциале. Нападающий уже несколько лет бродит по командам низших дивизионов, демонстрируя жалкую результативность. Нынешний сезон Кристиан начал в Про Верчелли, а зимой перебрался в Лекко на правах аренды. Статистика не впечатляет – 32 матча и всего 2 гола на уровне Серии С.

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Бунино решил напомнить о себе, но отнюдь не футбольными подвигами. Форвард смиренно сидел в запасе Лекко во время гостевого матча против Пьяченцы, как вдруг на 76-й минуте тренер Лучано Фоски приказал разминаться для возможного выхода. Бунино выполнил несколько упражнений, а затем тихо пошел к угловому флажку и отвернулся от поля на несколько секунд.

Оказалось, что Кристиан немедленно захотел пописать, поэтому не имел времени бежать в раздевалку. Лайнсмен эту процедуру заметил, передал главному арбитру, а тот выписал бомбардиру Лекко прямую красную.

"Мы планировали эту замену, поэтому я просил судей сохранить здравый смысл. Я понимаю, что есть определенные правила, но Кристиан не сделал ничего страшного. У парня не было времени бежать в раздевалку, поэтому он пошел как можно ближе и тихо сделал свои дела. Я не хочу это обсуждать, но считаю, что желтой было бы вполне достаточно. Бывает, что гораздо худшие фолы остаются вообще без внимания арбитров", – Фоски после матча пытался оправдать подопечного.

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