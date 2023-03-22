"Очень счастлив. Честно говоря, немного неожиданный был вызов, так что очень приятно вернуться в коллектив. Тренировки? Нормально, новые схемы, связки, то что требует Руслан Петрович. Он сегодня немножечко рассказал, готовимся.

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Когда есть конкуренция – это очень хорошо, мы работаем, а тренер решит, кто будет играть. Всегда есть шансы на выход из группы, это доказывали многие команды, поэтому нужно верить и набирать в каждой игре максимум очков. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы выйдем на Евро", – поделился Шевченко в комментарии "вЗбірна".

Напомним, последний раз Никита Шевченко вызывался в расположение национальной команды в октябре 2020 года. Голкипер начал получать регулярную игровую практику с начала этого года, после того, как перебрался в Александрию.

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