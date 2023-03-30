"У меня было много предложений? На самом деле я так шучу, что после того, как кто-то узнал, что я остановлюсь, у меня предложений больше, чем в лучшие мои времена в карьере. Я благодарю всех, кто хотел меня пригласить, но я принял это решение.

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Многие с удивлением это восприняли. Они понимали, что я еще могу играть в футбол, показывать результат. Чем буду заниматься в структуре Руха? Еще конкретики нет. Нужно мне понять, где я буду эффективнее всего приносить пользу. Закончив футбольную карьеру, я себя вижу на футбольном поле, возле него", – рассказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Руха.

Заметим, что Валерий за свою карьеру успел поиграть за Кривбасс, Львов, Днепр, Карпаты, Волынь, Динамо, Верес, Мариуполь, Рух и латвийскую Ригу.

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