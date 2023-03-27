"Не нужно даже смотреть статистические данные этой встречи, все было видно на футбольном поле. Мы вполне могли проиграть крупнее. Четыре или пять пропущенных мячей сделали бы всем нам больнее, а так всего 0:2. Не так грустно и не очень стыдно. Победа англичан закономерна, здесь не о чем дискутировать.

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Англия не бросила играть, забив два гола, она не очень-то и начала играть с самого сначала. Хозяева были уверены в своих силах, в своем преимуществе. С первых минут у англичан не было динамики, агрессии. Спокойно забив два мяча, они ждали своих моментов дальше. Если бы они захотели улучшить свою разницу мячей в групповом турнире, то с легкостью это сделали бы", – цитирует Шелаева Sport Arena.

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