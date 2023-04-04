"Главный тренер Миная Владимир Богданович Шаран проработал в ФК Александрия 11 лет с небольшим перерывом. Считаем долгом высказать свою позицию по этому поводу.

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Владимир Богданович очень длительное время возглавлял главную команду нашего клуба. Поэтому я знаю очень хорошо и его самого, и его подход к работе. Уверен, что он ни при каких условиях не пошел бы на так называемый "договорняк", о чем уже несколько дней кричат в СМИ. Шаран высокопрофессиональный человек, он всегда искренне и добросовестно относится к своему делу. Любой проигрыш очень болезненный для него.

Ведь каждый матч для Владимира Богдановича – дело чести. Поэтому вся эта клевета – полная чушь и попытка поймать хайп. Я убежден, что события во время игры, ошибки защитников Миная – это досадное, непонятное стечение обстоятельств, а не какие-то целенаправленные действия", – говорится в сообщении на официальном сайте Александрии.

Напомним, что Минай со скандалом проиграл Ингульцу, забив автогол и заработав пенальти в собственные ворота на последних минутах встречи. Владимир Шаран уже успел в грубой форме отреагировать на обвинения журналиста Сергея Болотникова, который заявил, что матч был "слит".

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