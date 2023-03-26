Полузащитник Лацио Маркос Антонио не смог впечатлить боссов римского клуба после перехода из Шахтера.

"Орлы" открыты к переговорам по Маркосу Антонио, который не смог себя проявить в римском клубе, сообщает lazionews24.

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Контракт бразильца рассчитан до лета 2027 года, но он может покинуть Лацио уже по завершении текущего сезона.

В общем, Маркос Антонио провел 306 минут за Лацио в этом сезоне, не отметившись ни одним результативным действием.

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